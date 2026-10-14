Türkiye Komünist Hareketi, Halk TV'ye kayyım atanmasını diktatörlük uygulaması saydı

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin kararın siyasi olduğunu savunarak, "Halk TV'ye kayyım atanması gerçek bir diktatörlük uygulamasıdır" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Hareketi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halk TV'ye kayyum atanması diktatörlük uygulamasıdır. CHP Genel Başkanlığı'na istibdat rejimi tarafından oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı Halk TV'ye bugün kayyum atanması ve sabah saatlerinde polisle girilmesi istibdat rejiminin en üst noktalarından biridir. Basın özgürlüğünü ortadan kaldırmak isteyen bu anlayış yağma, talan, mafya, çete, tarikat ve rant düzeninin devamı için bugün Halk TV'ye kayyum atamıştır. Kendine muhalif herhangi bir sese tahammül edemeyen, siyaseti ticaret haline getiren, emperyalizmle işbirliğini zirveye çıkaran ve son olarak fon vurgununa imza atan bu rejim gerçek anlamda bir kırk haramiler rejimidir. Atılan adım hukuki değil, açık bir şekilde siyasi bir karardır.

AKP'lilerin bürokratından, milletvekillerine ve hatta kendi genel başkan yardımcılarına kadar fon vurgununda adlarının geçtiği iddiasının gündemde olduğu bu günlerde Halk TV'ye kayyum atanması manidardır. İstibdat rejiminin Mekke Anlaşması adı altında ABD ve İsrail'in çıkarları için Yemen'e asker gönderme hevesinin zirve yaptığı bu günlerde Halk TV'ye kayyum atanması manidardır.

Halkımız açlık ve yoksulluk içerisinde tek adam rejiminin baskısı altına alınmışken, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme kanallarından biri olan Halk TV'ye, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkemede savunma yapacağı gün kayyum atanması manidardır. Halk TV'ye kayyum atanması gerçek bir diktatörlük uygulamasıdır. Halk TV emekçilerinin yanındayız. İstibdat rejimi tarafından, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının gasbedilmesine, ülkenin açık hava hapishanesine çevrilmesine ve Halk TV'ye kayyum atanmasına hayır. Baskıya, zulme, faşizme, kayyumlara boyun eğmeyenler yarınları kazanacaktır."

Kaynak: ANKA