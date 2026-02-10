Türkiye-İspanya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın Yedincisi İspanya'da Yapıldı

(ANKARA) - Türkiye- İspanya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın yedincisi İspanya'da gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat, toplantı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"7'nci Türkiye- İspanya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, İspanya'da icra edildi. İspanya Deniz Kuvvetleri İkinci Komutanı Koramiral Gonzalo Sanz Alisedo ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında; Deniz Kuvvetleri Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat başkanlığındaki heyetimiz; Madrid Büyükelçiliğimizi, El Pardo Hidrodinamik Deneyim Merkezini, El Yapımı Patlayıcılara Karşı Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'ni ve Deniz Askeri Arşiv Müzesini ziyaret etti."