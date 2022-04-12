Türkiye ile Mali arasındaki ticari ilişkiler gelişiyor

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Mali'ye yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasında ticaret hacminin her yıl arttığını belirterek, "Geçen yıla göre ticaret hacminde yüzde 100'lük bir artış sağladık, 140 milyon dolara ulaştık. Bu yılki hedefimiz ise 200 milyon doları aşmak." dedi.

Onart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mali'de 2018'de göreve başladığını, büyükelçilik bünyesinde askeri ateşe, ticaret ve eğitim müşavirleriyle görev yaptıklarını söyledi.

Mali'nin keşfedilmeyen büyük bir pazar olduğunu dile getiren Onart, "Türk Hava Yollarının her gün buraya seferi var. Ulaşım çok kolay. Mali istatistik olarak fakir görünse de aslında zengin bir ülke. Alım gücü çok yüksek. Para birimi avroya doğrudan bağlı. Bizim ürünleri keşfeden Mali halkı zaten Türk ürünlerine yöneliyor. Çok çeşitli alanlar da ürünler satılabilir." diye konuştu.

Onart, Batı medyasının yıllarca Türkiye hakkında yaptığı olumsuz propaganda nedeniyle 2 ülke arasındaki ilişkilerin beklenen oranda gelişmediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Mali'ye yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasında ticaret hacminin her yıl arttığını belirten Onart, şunları kaydetti:

"Mali her şeyi ithal eden bir ülke. Sanayisi çok az gelişmiş durumda. Sadece çok temel şeyler, su, içecek gibi üretimleri var. Onun dışında gelişmiş bir sanayisi yok. İş adamlarımız elektronikten mobilyaya, inşaat malzemesinden araba parçasına kadar her sektörde buraya yatırım yapabilir. En son buraya yapılan büyük yatırım Aksa Enerjinin yatırımı, 60 megavatlık bir üretim sağlıyor. Bu da Mali'nin enerji üretiminin yaklaşık 5'te 1'ine denk geliyor. "

Büyükelçilik olarak Türk yatırımcısına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Onart, Mali için Türkiye'nin her açıdan umut olduğunu ifade etti.

Onart, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Mali'deki ekonomik ve siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın Afrika'da en büyük hedefi iki ülkenin her açıdan kazanacağı bir ilişkinin kurulmasını sağlamak. Mali'de ticaret hacmi olarak güzel rakamlara ulaşıyoruz. Örneğin bu yıl geçen yıla göre ticaret hacminde yüzde 100'lük bir artış sağlayarak 140 milyon dolara ulaştık. Bu yılki hedefimiz ise 200 milyon doları aşmak." dedi.

Mali halkının ticari anlamda rahat ve iyi ilişki kurulabilecek insanlar olduklarını belirten Onart, Türk girişimcisinin rahat bir şekilde ülkeye gelerek yatırım yapabileceklerini söyledi.

Mali'de görevli Türk Büyükelçiliğinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütüyle büyük mücadele verdiğini ifade eden Onart, "Buradaki okulları 2017 yılında Türkiye Maarif Vakfına devredildi. Buradaki büyük sıkıntımız bir hastaneleri var hala faal. O konuda girişimlerimizi sürdürüyoruz. İade hususlarında ilerleme sağlıyoruz." diye konuştu.

Mali

Yaklaşık 1 milyon 240 bin kilometrekare yüz ölçümüyle Afrika kıtasının en büyük 8. ülkesi olan Mali'de 20 milyon kişi yaşıyor. Topraklarının yüzde 65'i çöl olan ülkede nüfusun yüzde 75'i, ülkenin güneyinde Nijer ve Senegal nehirlerine yakın bölgede hayatını sürdürüyor.

Ülke ekonomisi ise altın madenciliği ve tarıma dayanıyor. Mali'nin kuzeyinde bulunan kentler zengin altın rezervlerine sahip. Dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden Mali'de halkın büyük çoğunluğu geçimini tatlı su balıkçılığı ve tarımdan sağlıyor.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Mali ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler ise 2010'da Bamako Büyükelçiliğinin açılmasıyla hareket kazandı.