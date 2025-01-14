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Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti

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Uzun yıllardır Türkiye Yahudi toplumuna liderlik yapan ve toplumu birleştiren Hahambaşı Rav İsak Haleva, 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Haleva, Beştepe'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda ellerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omzuna koyduğu görüntülerle gündem olmuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Hahambaşısı Rav İsak Haleva, 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Türk Yahudi Toplumu, Haleva'nın vefatını sosyal medya hesabından "Baruh Dayan Ha Emet" (hak yargıç kutsaldır) notuyla duyurdu.

GÖRÜNTÜ GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU

Haleva, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyonda ellerini Erdoğan'ın omzuna koyduğu görüntülerle gündem olmuştu.

BİR SÜRE BİR ŞEYLER ANLATTI

Haleva'nın tebrik sırasında Erdoğan'a bir süre bir şeyler anlattığı ve bu sırada ellerini Erdoğan'ın omzuna koyduğu görüldü.

İSAK HALEVA KİMDİR?

İsak Haleva, 1940 yılında İstanbul'da doğdu. İlk eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi'nde tamamladı. 1961'de Kudüs'teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi'nde dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav derecesi aldı. Haleva, 1961-1963 yılları arasında Manisa ve Kayseri'de Yedek Subay Öğretmen olarak vatani görevini yaptı ve Teğmen rütbesiyle terhis oldu.

HAHAMBAŞILIK DÖNEMİ

Haleva, uzun yıllar Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürdü. 41 yıl Türk Yahudi Toplumu'na liderlik yapan Haham David Asseo'nun 14 Temmuz 2002'deki vefatının ardından yapılan seçimlerde Hahambaşı seçildi. Neve Şalom Sinagogu'nda düzenlenen İs'ad Töreni ile görevine başladı. Rafael Saban ve David Asseo'nun ardından Türkiye'nin 3. Hahambaşısı oldu.

AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Haleva, 27 yıl boyunca Musevi okullarında Din ve Ahlak Bilgisi ile İbrani dili dersleri verdi. Marmara ve Sakarya Üniversiteleri'nde lisansüstü öğrencilerine İbranice öğretti. Tevrat, Talmud ve Yahudi ilahiyatı konularında çok sayıda araştırma ve makale yayınladı. Avrupa Hahamlar Konferansı'nın daimi üyesi olarak görev yaptı. Haleva, Türkçe dışında İbranice, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ladino ve Aramice olmak üzere 6 dil biliyordu. 2003 yılındaki İstanbul saldırılarında hafif yaralandı. Türkiye Hahambaşısı olan Haleva evli ve 4 çocuk babasıydı.

HAHAMBAŞILIK NEDİR?

Hahambaşılık, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1835 yılında II. Mahmud döneminde resmi bir kurum haline geldi. Bu tarihten önce her Yahudi cemaati kendi Hahambaşısını seçerek Saray'a bildiriyordu. Musevilikte tüm dünya Yahudilerini kapsayan bir dini yönetim hiyerarşisi bulunmuyor. Hahambaşılar sadece kendi bölgelerindeki Yahudi toplumunun dini liderliğini yapıyor.

Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

REİSİM BASIN SAGOLSUN. AYNI KABİLE.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıOsman Salih Aydın:

allah rahmet eylesin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıAGA:

Apo için urgan atacağız diyenler şimdi apo ile ip atlıyorlar. patronlarına saygılarını dile getirmişler

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıMurat Ersoy:

ışıklarda uyusun

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdi Kaplan:

Başınız sağ olsun

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

videonun basinda adam erdoganin kucagina atlicak sandim... bu adamin gassalligini asrin lideri yapsin...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Herşeyden , herkesten medet umar hale gelmek ...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıJokerAllame:

vızzzz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

O hareketi çektiğinde ben gidiyorum gel beraber gidek ayrılmayalım demiş

Yorum Beğen1
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

neyin başı.....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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