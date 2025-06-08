Türkiye Diyanet Vakfı, Malavi'de 1300 Hisse Kurban Etini Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Malavi'de kestiği 1300 hisse kurbanın etinin dağıtımına başladı.

TDV gönüllü ve görevlileri, kesilen kurban etlerini dağıtmak için başkent Lilongwe'nin kenar mahallelerini ziyaret etti.

Önce bölgede bulunan evleri gezen TDV ekipleri, buradaki ihtiyaç sahiplerine et verdi.

Mahallede yaşayan çocuklara balon ve şeker de dağıtan ekipler, daha sonra caminin önünde yerel halkla bir araya geldi.

Ekipler, caminin önündeki Malavililere de kurban etlerini dağıttı.