Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, İsrail'in Filistin'deki "kolonizasyon" önlemlerini kınadı

BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı eylemlerini kınayarak bu faaliyetlerin durdurulması gerektiğini vurguladı. Yıldız, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria dahil tüm Filistin topraklarında uyguladığı "kolonizasyon" önlemlerini kınayarak yasa dışı eylemlerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Yıldız, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Grubu Başkanı olarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Danimarka, Fransa, Yunanistan, Letonya ve İngiltere daimi temsilciliklerinin teklifiyle düzenlenen "Batı Şeria ve Doğu Kudüs" konulu "Arria Formülü" toplantısında İİT grup bildirisini sundu.

Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Filistin topraklarının genelindeki yasa dışı eylemlerine değinen Yıldız, İsrail'in "Filistin'in halkına, haklarına, topraklarına, güvenliğine ve onuruna yönelik süregelen saldırılarının", bu sorunun kök nedenlerinin ele alınmasını acil bir zorunluluk haline getirdiğini söyledi.

Yıldız, bu uzun süreli adaletsizliğin temel meselelerini ele alan 2803 ve 2334 sayılı BMGK kararlarını ve diğer pek çok ilgili BM kararını hatırlatarak, "Filistinlilerin evlerinin ele geçirilmesi, yıkılması ve Filistinli ailelerin sınır dışı edilmesi de dahil, tüm kolonizasyon önlemlerini kınıyoruz. Bu tür yasa dışı eylemler durdurulmalıdır." dedi.

İİT adına İsrail tarafından her gün ihlal edilen Gazze'deki ateşkesin gözetilmesini ve Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan'ın titizlikle uygulanmasını talep eden Yıldız, Filistin meselesinin "tek ve bölünmez bir bütün" olduğunu vurguladı.

Yıldız, "Batı Şeria'da, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, İsrail'in yasa dışı eylemlerini, yerleşimleri genişletmesini, ilhak planlarını, yerleşimci terörizmini, İslam'ın ve Hristiyanlığın kutsal mekanlarına, özellikle de Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, şunları kaydetti:

"Son olarak, Filistin halkının devredilemez kendi kaderini tayin etme hakkına ve Filistin Devleti'nin ezici bir çoğunluk tarafından tanınmasına dayanarak, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olarak kabul edilmesi yönündeki küresel çağrıya Konseyin yanıt vermesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Bu, tarihi bir adaletsizliğin adil ve barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik somut bir katkı olacaktır."

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
