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Türkiye'deki Üniversite Öğrencileri Arasında Çin Köprüsü Dil Yarışması Finali Yapıldı

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Türkiye'deki üniversite öğrencilerine yönelik 23. 'Çin Köprüsü' dil yarışmasının final turu İstanbul'da gerçekleştirildi. Yarışmacılar dil becerilerini ve Çince ile ilgili sanatsal yeteneklerini sergiledi. Okan Üniversitesi öğrencisi Deniz Gümüşlü birincilik ödülünü kazandı ve Türkiye'yi Çin'deki yarışmada temsil edecek.

Dosya Boyutu: 144.89 MB

ÇEKİM TARİHİ: 11 Mayıs 2024

1. Dil becerilerini sergileyen öğrencilerden çeşitli görüntüler

2. Kültürel performanslardan çeşitli görüntüler

3. Ödül töreninden çeşitli görüntüler

4. Okan Üniversitesi Rektörü Güliz Mugan'ın konuşmasından çeşitli görüntüler

5. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'un konuşmasından çeşitli görüntüler

Türkiye'deki üniversite öğrencilerine yönelik 23. "Çin Köprüsü" dil yarışmasının final turu Cumartesi günü İstanbul'da yapıldı.

Final, Türkiye genelindeki yedi üniversiteden 17 yarışmacının katılımıyla Okan Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmacılar şarkı söylemek, dans etmek ve müzik aletleri çalmak gibi performanslarla dil becerilerini ve Çince ile ilgili sanatsal yeteneklerini sergiledi.

Okan Üniversitesi Çince Mütercim Tercümanlık hazırlık sınıfı öğrencisi Deniz Gümüşlü birincilik ödülüne layık görüldü. Gümüşlü, Çin'deki yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

Okan Üniversitesi Rektörü Güliz Mugan açılış konuşmasında, Çince kurslarında Türk öğrencilerin dil öğrendiklerini ve birer "kültür elçisine" dönüştüklerini vurguladı.

Mugan, "Çince yeterlilik yarışmalarının amacı Çin kültürü ile dil yeterliliğini teşvik ederken Çin'e ilişkin küresel farkındalığı ve anlayışı artırmak" diye konuştu.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ise Türkler arasında Çince öğrenmeye yönelik artan ilgiye işaret etti.

Wei, daha fazla Türk gencinin Çin'i ziyaret etmesi ve Çinli gençlerle daha fazla fikir alışverişinde bulunarak iki ülke arasındaki dostluğu, kültürel etkileşimi ve karşılıklı öğrenmeyi ortaklaşa teşvik etmesi temennisinde bulundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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