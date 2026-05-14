"Engelsiz Sahne" ile tiyatro herkes için erişilebilir olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle hayata geçirilen 'Engelsiz Sahne' uygulaması, engelli bireylerin tiyatro oyunlarını erişilebilir formatta izleyebilmesini sağlıyor. Uygulama, 15-16 Mayıs'ta 11 ilde izleyicilerle buluşacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Engelsiz Sahne" uygulamasıyla, Türkiye'de ilk kez tiyatro oyunları erişilebilir formatta sahnelenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında hayata geçirilen uygulamayla, 15-16 Mayıs'ta Devlet Tiyatrolarının 11 ildeki sahnelerinde izleyiciler erişilebilir tiyatro deneyimi yaşayacak.

"Erişilebilir Sahne" temasıyla sahnelenecek oyunlarda işitme engelliler için Türk İşaret Dili çevirisi, görme engelliler için sesli betimleme desteği sunularak, engellilerin kültür ve sanat etkinliklerini eşit koşullarda takip etmesi sağlanacak.

Etkinlik kapsamında ortopedik engelli bireyler de ücretsiz tiyatro gösterimlerine davet edilerek, salonlarda belirli sayıda kontenjan ayrılacak.

Uygulamayla yalnızca kültür ve sanat faaliyetlerine erişimin artırılması değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığın ve kapsayıcı kültür anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor.

İlk oyun "Dosya Kelebek" yarın Ankara Şinasi Sahnesi'nde sahnelenecek. 16 Mayıs'ta Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Ordu ve Sivas'ta da erişilebilir tiyatro oyunları seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
