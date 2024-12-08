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Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda Başkanlık Seçimi Devam Ediyor

Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda Başkanlık Seçimi Devam Ediyor
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TBB 38. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için oy verme işlemi devam ediyor. Mevcut başkan Erinç Sağkan, Emrah Yavuzcan ve Mehmet Zahit Söylemez aday olarak yarışıyor. Oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık ve yönetim kurulu seçimi için oy verme işlemi devam ediyor.

Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki TBB 38. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için mevcut TBB Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarışıyor.

Sabah başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Genel kurulda 355 delegenin en yüksek oyunu alan aday başkan seçilecek.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, kazanan başkan ve yönetim kurulu üyeleri de ilan edilecek.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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