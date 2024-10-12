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Türk ve KKTC Vatandaşlarının Lübnan'dan Tahliyesi Gerçekleştirildi

Türk ve KKTC Vatandaşlarının Lübnan'dan Tahliyesi Gerçekleştirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki Türk ve KKTC vatandaşlarının tahliye operasyonuna ait görüntüleri paylaştı. TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri, toplam 966 kişiyi yurda getirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki Türk ve KKTC vatandaşlarının TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri ile tahliyelerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için ön başvurular alınıp Dışişleri Bakanlığı ve MSB koordinasyonunda çalışma yapıldı. Bu kapsamda, Türkiye'nin Lübnan'a insani yardımlarını da iletmek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri tahliye operasyonunda görevlendirildi. Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemiler, Beyrut Limanı'nda insani yardımları bıraktıktan sonra 10 Ekim sabahı tahliye için toplanma alanına gelen 878 Türk vatandaşı, 24 KKTC vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi olmak üzere toplam 966 kişiyi aynı günün akşamında yurda getirdi. MSB, sosyal medya hesabından tahliye operasyonuna ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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