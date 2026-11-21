Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk Toraks Derneği temsilcileri, elektronik sigara ürünlerinin bazı alışveriş sitelerinde farklı ürün kategorileri altında satışa sunulduğunu belirterek internet üzerinden satışlara yönelik denetimlerin önemini vurguladı.

Dernek tarafından bir otelde, tütün ve elektronik sigaranın sağlık üzerindeki etkileri ve akciğer sağlığını ilgilendiren gündem başlıklarının değerlendirildiği basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Çağlar Çuhadaroğlu ile dernek yöneticileri katıldı.

Toplantıda, yaygın kullanılan bazı alışveriş sitelerinde elektronik sigara likitleri ve diğer elektronik sigara ürünlerinin "gıda aroması" dahil çeşitli kategoriler altında satışa sunulduğu belirtildi.

Bu satışlara ilişkin tespitlerin yetkililere iletildiği aktarılarak, elektronik sigarayla mücadelede internet üzerinden satışların denetlenmesinin önemine işaret edildi.

Türk Toraks Derneğinin elektronik sigarayla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar nedeniyle sosyal medyada olumsuz yorumlarla karşılaştıkları da aktarıldı.

15 yaş üzeri her 10 kişiden yaklaşık 3'ü tütün kullanıyor

Toplantıda, Türkiye'de 15 yaş üzerindeki her 10 kişiden yaklaşık 3'ünün tütün kullandığı belirtildi.

Tütün ve elektronik sigara kullanımının sağlık üzerindeki etkilerinin ele alındığı toplantıda, tütünle mücadelede yasal düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması gerektiği vurgulandı.

Dernek temsilcileri, hazırladıkları bilgilendirici raporlara ve araştırmalara derneğin internet sitesinden ulaşılabileceğini aktararak bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA