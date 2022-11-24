Türk SİHA'larından PKK'nın sözde üst düzeyine operasyon! Rezan Gelo öldürüldü

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine karşı hava harekatı devam ederken, Kamışlı'da Türk SİHA'ları başarılı bir operasyona imza attı. PKK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey yetkilisi Rezan Gelo adlı terörist etkisiz hale getirildi. Bazı kaynaklar ise, Rezan Gelo'nun ağır yaralı olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye karşı Pençe-Kılıç operasyonu devam ediyor. Operasyon kapsamında 200'den fazla terörist öldürüldü.

REZAN GELO'YA OPERASYON

Türk SİHA'larının Kamışlı'da bir araca yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/YPG'nin Kamışlı'daki sözde bölge sorumlusu Rezan Gelo adlı terörist etkisiz hale getirildi. Bazı kaynaklar ise, Rezan Gelo'nun ağır yaralı olduğunu belirtiyor.

ABD'LİLER İLE FOTOĞRAFLARI VAR

Rezan Gelo, terör örgütü PKK/YPG'nin Kamışlı bölgesindeki en üst düzey sorumlusuydu. Kendisinin YPG/PKK terör örgütünün elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ve ABD askerleriyle birçok fotoğrafı bulunuyor.

254 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirten Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamalarını yapmıştı.