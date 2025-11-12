Haberler

Türk Sanat Müziğinin Usta İsimlerinden Muazzez Abacı Hayatını Kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, rahmet diledi.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı ABD'de tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu X hesabından Abacı için yayımladığı taziye mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Türk müziğinin özel seslerinden, kıymetli sanatçımız Sayın Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum."

