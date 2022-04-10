Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı Polis ekipleri Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın polis memurlarını selamlaması Çelenk sunumu Mehmet Aslan'ın konuşması Teşekkür belgesi takdimi Konvoy geçişi Toplu fotoğraf çekimi Türk Polis Teşkilatının 177.
Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı
Polis ekipleri
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın polis memurlarını selamlaması
Çelenk sunumu
Mehmet Aslan'ın konuşması
Teşekkür belgesi takdimi
Konvoy geçişi
Toplu fotoğraf çekimi Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
MERSİN - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zafer Ağırkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.
Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Aslan, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.
Emniyet Teşkilatının daima demokratik hukuk devletinin ve Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olduğunu vurgulayan Aslan, "Türk Polis Teşkilatı her zaman devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir. Ülkemize, bayrağımıza, devletimize yapılan her türlü saldırıya kararlılıkla kendini siper etmeye devam edecektir. Milletimiz, kahraman polisi ve Emniyet Teşkilatıyla gurur duymaktadır." diye konuştu.
Aslan, konuşmasının ardından görevinde başarılı polis memurlarına teşekkür belgesi takdim etti.
İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçların konvoy halinde geçiş yaptığı program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.