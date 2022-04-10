Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı

Polis ekipleri

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın polis memurlarını selamlaması

Çelenk sunumu

Mehmet Aslan'ın konuşması

Teşekkür belgesi takdimi

Konvoy geçişi

Toplu fotoğraf çekimi Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı

MERSİN - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'deki Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zafer Ağırkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Burada konuşan İl Emniyet Müdürü Aslan, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

Emniyet Teşkilatının daima demokratik hukuk devletinin ve Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olduğunu vurgulayan Aslan, "Türk Polis Teşkilatı her zaman devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir. Ülkemize, bayrağımıza, devletimize yapılan her türlü saldırıya kararlılıkla kendini siper etmeye devam edecektir. Milletimiz, kahraman polisi ve Emniyet Teşkilatıyla gurur duymaktadır." diye konuştu.

Aslan, konuşmasının ardından görevinde başarılı polis memurlarına teşekkür belgesi takdim etti.

İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçların konvoy halinde geçiş yaptığı program, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.