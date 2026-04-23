Türk Kızılay, Gazze'de çocuklara yönelik desteklerini sürdürüyor

Türk Kızılay tarafından Gazze'de çocuklara yönelik yürütülen "Neşeli Çocuklar Projesi" kapsamında her gün 1000 çocuğa şekerleme, tatlı ve atıştırmalık ulaştırılıyor.

Türk Kızılay tarafından Gazze'de çocuklara yönelik yürütülen "Neşeli Çocuklar Projesi" kapsamında her gün 1000 çocuğa şekerleme, tatlı ve atıştırmalık ulaştırılıyor.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de çok ağır insani şartlara rağmen Türk Kızılay sahadaki varlığını sürdürüyor.

Çocuklara yönelik yürütülen "Neşeli Çocuklar Projesi" kapsamında mobil araçla farklı noktalarda her gün 1000 çocuğa şekerleme, tatlı ve atıştırmalık ulaştırılıyor.

Proje, yalnızca ayni destek değil, çocuklara moral ve psikososyal destek sağlayan bir çalışma niteliği taşıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da bu çalışmalar, savaş ve yıkımın gölgesindeki çocuklara yalnız olmadıklarını hissettiren insani bir dayanışma mesajı içeriyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
