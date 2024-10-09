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Türk Kızılay'dan Ücretsiz Saç Kesimi Etkinliği

Türk Kızılay'dan Ücretsiz Saç Kesimi Etkinliği
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Türk Kızılay gönüllü berber ve kuaförleri, Osmaniye'nin Alibeyli Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda 'Tıraşımla Mutlu Oluyorum' projesi kapsamında öğrencilere ücretsiz saç kesimi ve bakımı yaptı.

Türk Kızılay gönüllü berber ve kuaförleri, Osmaniye'de köy okulunda ücretsiz saç kesimi ve bakımı yaptı.

Türk Kızılay Kadirli Şubesi, "Tıraşımla Mutlu Oluyorum" projesi kapsamında Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında, okuldaki öğrencilerin saç kesimleri ve bakımları ücretsiz olarak yapıldı.

Türk Kızılay Kadirli Şube Kadın Kolları Başkanı Rabia Karaer, AA muhabirine, 3 yıldır devam eden proje ile köy okullarında eğitim gören öğrencilerin saç kesimini yaptıklarını belirtti.

Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı köylerdeki okulların tamamına gitmeyi planladıklarını anlatan Karaer, "3 yıldır sürdürdüğümüz proje ile öğrencilerimizin mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Kampanyamız belirlediğimiz programa göre köy okullarında devam edecek." dedi.

Sumbas İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Köse da çalışmanın önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

Alibeyli osmaniye Kızılay Güncel Eğitim Yaşam

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