Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Bayrağının İndirilmesine İlişkin Adli Soruşturma Başlatıldığını Bildirdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, bu menfur olayı lanetlerken, ülke genelindeki provokasyonlarla ilgili de devam eden soruşturmaları açıkladı.
(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağının indirilmesi olayına ilişkin olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum" dedi.
Tunç, şunları kaydetti:
"Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.
Diğer yandan; Suriye'nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir. Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır."