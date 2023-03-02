Türk Analist: ABD Tek Kutuplu Hegemonyasını Korumak İçin Çatışmalar Yaratıyor

Emekli Amiral Türker Ertürk, ABD'nin tek kutuplu hegemonyasını korumak için çatışmalar yarattığını ve bu çerçevede düzenlediği operasyonların dünya barışı ve istikrarına zarar verdiğini belirtti.

Emekli Amiral Türker Ertürk, ABD'nin tek kutuplu hegemonyasını korumak için çatışmalar yarattığını ve bu çerçevede düzenlediği operasyonların dünya barışı ve istikrarına zarar verdiğini belirtti.

2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüten Ertürk, Washington'u, Ukrayna krizini kasıtlı olarak uzatmakla suçladı.

SES (Türkçe): TÜRKER ERTÜRK, emekli Amiral:

"Soğuk savaşın sonunda Amerika Birleşik Devletleri en büyük ve tek küresel güç olarak ortaya çıktı ve şimdi de bu tek kutuplu dünya düzenini sürdürebilmek adına ilanihaye çeşitli planlar yapıyor, operasyonlar yürütüyor. Yaşadıklarımız bunların tezahürü.

Amerika Birleşik Devletleri epeyce bu işe yatırım yapmıştı, (Ukrayna'yı)Rusya'nın yanından koparabilmek (uzaklaştırmak) için. Geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan savaş (kriz) her geçen gün çok ciddi biçimde tırmanıyor.

Bu savaş esasında çıkmayabilirdi, engellenebilirdi. Ama engellemek istemediler. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı bitirmek istemiyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri istese yarın bu savaş biter. Niçin yapmıyor? Rusya'yı yıpratmak istiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)