TÜP BEBEK SALİHA'YI NAR ZEHİRLENMESİNDEN KAYBEDEN ÇİFT, AYNI YÖNTEMLE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

YEŞİLHİSAR, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde 2,5 yıl önce tüp bebek yöntemiyle sahip oldukları Saliha Çakır'ı (4) nar zehirlenmesinden kaybeden Üzeyir Çakır (39) ve eşi Kevser Çakır (44) aynı yöntemle yeniden bebek sahibi olmak istiyor. Kevser Çakır, "Biz 15 yıllık evliyiz. Tüp bebek yöntemiyle bir kızımız dünyaya geldi. O da nar zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdi yeni tedaviye başladık. Şuan çok mutluyum" dedi.

Olay, 30 Ekim 2019'da Yeşilhisar ilçesi Kavak Mahallesi'nde meydana geldi. Çakır ailesi, akşam yemeğinden sonra nar yedi. Bir süre sonra baba Mustafa (67), eşi Saliha (61), oğulları Osman (26), Üzeyir (36), eşi Keser (44) ve çocukları Saliha Çakır, rahatsızlandı. 6 kişilik aile, komşularının yardımıyla karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, gıda zehirlenmesi şüphesiyle aile fertlerine serum tedavisi uygulandı. Küçük Saliha, durumu kötüye gidince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda iki kez kalbi duran küçük Saliha, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin diğer üyeleri tedavilerinin ardından taburcu edildi. Küçük Saliha'nın cansız bedeni, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Kavak Mahallesi'nde toprağa verildi. Küçük Saliha'nın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, ailenin yediği narlardan örnek aldı, örnekler incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan inceleme sonucu Saliha'nın iddia edildiği gibi yediği nara sıkılan tarım ilacından öldüğü kesinleşti.

Tüp bebek yöntemiyle sahip oldukları Saliha'yı nar zehirlenmesinden kaybeden Üzeyir Çakır ve eşi Kevser Çakır aynı yöntemle yeniden bebek sahibi olmak istiyor. Özel bir hastane tarafından tedavisine başlanan Kevser Çakır'a embriyo transferi yapıldı. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren hastane direktörü Feride Hande Gemici, nar zehirlenmesi nedeniyle Saliha'yı kaybeden Üzeyir ve Kevser çiftine destek vermek amacıyla tüp bebek tedavisine başladıklarını söyledi. Gemici, yapılan tedavi ile çiftin çocuk sahibi olmasını temenni ettiklerini kaydetti.

'12 GÜN SONRA ÇİFTİMİZE GÜZEL HABERLER VERMEYİ PLANLIYORUZ'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ahmet emin Mutlu ise, "Kevser hanım ve Üzeyir beyin 4-5 aylık bir tedavi sürecinden sonra embriyo transferini gerçekleştireceğiz. Uzun soluklu bir serüvendi. Bana geldiklerinde acılı bir aileydi. Nardan zehirlenen Saliha kızımızı kaybetmişlerdi. Bizde onların acılarını bir nebze rahatlatmak adına gebelik tedavilerine başladık. Rahimde şekil bozukluğu ve eski sezaryen bölgesine bağlı sıkıntılardan dolayı embriyolarımızı dondurmak zorunda kalmıştık. Bugünde hazırlanan embriyonlarımızı hastamıza sağ salim transfer edeceğiz. 12 gün sonra çiftimize güzel haberler vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'İNŞALLAH BİR DAHA ÇOCUK SAHİBİ OLURUZ'

Embriyo transferi yapılan Kevser Çakır da, "Zor bir süreç oldu. 15 yıllık evliyiz. Tüp bebek yöntemiyle bir kızımız dünyaya geldi. O da nar zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdi yine tedaviye başladık. Zor zamanlar geçirdik. Şuan ki süreç iyi geçer diye ümit ediyorum. Hocamıza güveniyoruz. Şuan çok mutluyum. İnşallah bir daha çocuk sahibi olabiliriz. Bu da bize bir teselli olur" ifadelerini kullandı.

'ACIMIZ BİRAZ DAHA HAFİFLEYECEK'

Kızı Saliha'yı nar zehirlenmesinden kaybeden Üzeyir Çakır ise, şöyle konuştu: "15 yıllık evliyiz. Çocuğumuz olmuyordu. 8 yıl önce tüp bebek tedavisiyle bir kızımız oldu. 2019 yılında nar zehirlenmesi nedeniyle kaybettik. Sonrasında sıkıntılı süreçler yaşadık, tekrar tedaviler olduk. Hep olumsuz sonuçlar aldık. Tam ümidimizi kesmişken bu hastaneden Hande hanımın talimatıyla bana ulaştılar. Yardımcı olacaklarını bize gereken işlemleri yapmak istediklerini söylediler. Bizde gelip, durumumuzu anlattık. Tabi ki çocuğumuzun acısını unutamayız ama bir çocuğumuz olduğunda onun umuduyla acımız biraz daha hafifleyecek."