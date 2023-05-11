Tunuslu gazeteciler ölümünün birinci yılında Filistinli Şirin Ebu Akile için gösteri düzenledi

Tunuslu gazeteciler, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Cenin kentinde 11 Mayıs 2022'de öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile için gösteri düzenledi.

Tunuslu gazeteciler, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Cenin kentinde 11 Mayıs 2022'de öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile için gösteri düzenledi.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası'nın çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılan gazeteciler, "Direniş, direniş. Pazarlık yok", "Normalleşmeye hayır", "Arap topraklarında siyonist çıkarlara hayır" sloganları attı.

Gazeteciler ayrıca, "Şirin Ebu Akile'ye adalet" ve "Gazetecilik suç değildir" yazılı dövizler taşıdı.

Gazeteciler Sendikası Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi, Şirin Ebu Akile'ye ve "Filistin ile gerçeğin sesine" yönelik suikastın ilk yılı olduğu söyledi.

Tunus toplumu ve basınının, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade eden Celasi, etkin uluslararası bazı çevrelerin, Şirin'in katillerini koruma, cezasız kalmasını sağlama ve bu suçu meşrulaştırma girişimleri olduğunu belirtti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile, geçen yıl 11 Mayıs'ta, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurularak öldürülmüştü.

Olayda, Ebu Akile'nin yanında bulunan meslektaşı Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "press" (Basın) yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi büyük tepki çekmişti.???????