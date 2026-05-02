Tunus Türk Ticaret Odasının yeni ofisi törenle açıldı

Tunus'ta faaliyet gösteren Tunus Türk Ticaret Odasının yeni ofisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, başkent Tunus'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirterek, "Bu odanın açılışıyla birlikte yatırım, ticaret ve sanayi alanlarında ilişkilerimizin daha da gelişeceğine inanıyoruz." dedi.

Tunus Türk Ticaret Odası Başkanı Selçuk Yılmaz da odanın, Türk ve Tunuslu iş insanları arasında işbirliklerini artırmayı hedeflediğini kaydetti. Yılmaz, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha etkin bir zemine taşınması için çalışmalar yürütüleceğini aktardı.

Tunuslu yetkililerden destek mesajı

Tunus Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı (FIPA) Uluslararası Pazarlama Direktörü Süreyya el-Kayati de açılışın ekonomik ilişkiler açısından önemli bir adım olduğunu dile getirerek, Tunus'un Afrika ve Avrupa pazarlarına erişim imkanı sunan stratejik konumuna dikkati çekti.

FIPA Genel Müdürü Celal Tabib de Türkiye'nin Tunus'un önde gelen ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, özellikle tekstil, hazır giyim ve otomotiv yan sanayi sektörlerinde Türk yatırımlarında artış gözlendiğini söyledi. Tabib, Tunus'un yatırımcılar için bölgesel pazarlara açılma imkanı sunduğunu belirterek, ticaret odasının iki ülke iş dünyası arasında köprü görevi göreceğini ifade etti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ve Kültürel Diplomasi Genel Müdürü Murad Bilhassan de ticaret odasının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Bilhassan, Tunus'un Afrika'ya açılan bir kapı konumunda bulunduğunu anlatarak, Türkiye ile üçüncü ülkeleri kapsayan işbirliklerinin geliştirilebileceğini kaydetti.

İş dünyasından işbirliği vurgusu

Verdi Zeytinleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Türkan da Türkiye ile Tunus arasında özellikle zeytinyağı sektöründe işbirliği potansiyeline işaret etti. Türkan, iki ülkenin üretim gücünün birleştirilmesi halinde uluslararası pazarlarda rekabet avantajı elde edilebileceğini belirtti.

Törene, Uluslararası Kadın Girişimciler Konseyi (CIFE) Başkanı Raşide Cebnun, Tunus Afrika İş Konseyi (TABC) Başkanı Enis el-Ceziri, Tunus Dışişleri Bakanlığında Avrupa ile İkili İlişkilerden Sorumlu Nebil Bin Hadr, Tunus-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Milletvekili Zafer Sghiri, Tunus Türkiye Fahri Konsolosu Tarık Şerif ile yaklaşık 200 Türk ve Tunuslu şirketin temsilcisi katıldı.