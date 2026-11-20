Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tunus'ta Temyiz Mahkemesi, Nahda Hareketi Genel Sekreteri el-Acemi el-Verimi ile hareketin mensuplarından siyasi aktivist Musab el-Garbi hakkında verilen 3'er yıllık hapis cezalarını onadı.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'taki Temyiz Mahkemesi Terörle Mücadele Dairesinin, perşembe gecesi geç saatlerde Verimi ve Garbi hakkındaki mahkumiyet kararlarını onadığı belirtildi.

Açıklamada, eski milletvekili Verimi ile siyasi aktivist Garbi'nin, "terör suçuna ilişkin öğrendikleri bilgileri yetkili makamlara bildirmemek" suçundan 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Kararı "haksız" olarak nitelendiren Nahda Hareketi, muhalif siyasi liderlerin hedef alındığını ve ülkede özgür siyasi faaliyetlerin engellenmeye çalışıldığını savundu.

Hareket, söz konusu davaların Tunus halkının karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal sorunları gündemden düşürmeyeceğini belirterek, Verimi, Garbi ve diğer muhalif siyasetçilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Verimi, 2024'te gözaltına alınmıştı

Tunus Ulusal Muhafızlarına bağlı araştırma ve soruşturma birimi, 13 Temmuz 2024'te Manuba vilayetinin Burc el-Amri bölgesinde bir araçta bulunan Verimi, Garbi ve Nahda Hareketi Şura Üyesi Muhammed Ganudi'yi gözaltına almıştı.

Ganudi hakkında Terörle Mücadele Yargı Birimi tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama kararları bulunduğu bildirilmişti.

Nahda Hareketi, o dönemde yaptığı açıklamada gözaltı işlemini "hukuka aykırı" şeklinde nitelendirerek, Verimi ve Garbi'ye yöneltilen suçlamaların gözaltına alınmalarının ardından oluşturulduğunu ileri sürmüştü.

Tunus'taki siyasi gerilim

Tunus'ta Şubat 2023'ten bu yana çok sayıda siyasetçi, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı.

Muhalefet, söz konusu suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ve yargı süreçlerinin siyasi amaçlarla yürütüldüğünü savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise yargının bağımsız olduğunu ve çalışmalarına müdahale etmediğini belirterek, muhaliflerin yargı yoluyla hedef alındığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Muhalefet, Said'i 25 Temmuz 2021'de başlattığı olağanüstü uygulamalar kapsamında siyasi rakiplerini yargı yoluyla tasfiye etmeye çalışmakla suçluyor.

Said'in söz konusu süreçte Yargı Yüksek Kurulunu ve parlamentoyu feshetmesi, kararname yoluyla yasama düzenlemeleri yapması, referandumla yeni anayasanın kabul edilmesi ve yeni yasama seçimlerinin düzenlenmesi gibi gelişmeler yaşanmıştı.

Kaynak: AA