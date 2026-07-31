Tunus’ta yaz başından bu yana çıkan 1000 yangında 12 bin 100 hektar alan yandı

Tunus'ta yaz başından bu yana çıkan 1000 yangında 12 bin 100 hektar alanın yandığı bildirildi.

Tunus Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım Bakanı İzzeddin Bin Şeyh adına Bakanlık Müsteşarı (Divan Başkanı) Heykel Haşlef başkanlığında 2026 yaz sezonunda tarım arazileri ile ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ilişkin müdahalelerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

İçişleri, Savunma, Maliye, Ulaştırma, Çevre ile Bayındırlık ve İskan bakanlıklarının temsilcileriyle Ulusal Sivil Savunma Dairesi, Ulusal Meteoroloji Enstitüsü ve bakanlığın merkez ve taşra teşkilatından yetkililerin katıldığı toplantıda, yaz sezonunda kaydedilen yangınların bilançosu ele alındı.

Toplantıda sunulan verilere göre, orman idaresi ekipleri yaz başından bu yana toplam 1000 yangına müdahale etti. Yangınların yaklaşık yüzde 90'ı hububat tarlaları, hasat alanları ve kuru otlaklarda meydana geldi. Toplam 12 bin 100 hektarlık alan yandı.

Toplantıda ayrıca, yüksek hava sıcaklıkları, kuraklığın sürmesi, kuvvetli rüzgarlar ve bazı bölgelerde engebeli arazi koşullarının yangınlara müdahaleyi zorlaştıran başlıca unsurlar olduğu ifade edildi.

Haşlef, orman varlığı ve tarımsal üretimin korunmasının ulusal öncelik olduğunu belirterek, yangınlarla mücadelede önleyici yaklaşımın sürdürülmesi, erken uyarı ve izleme sistemlerinin geliştirilmesi, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve çiftçiler ile ormanlık alanları kullanan vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

İlgili kurumların insan kaynağı ve lojistik imkanlarının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulunan Haşlef, yangınların izlenmesi ve hasar tespitinde modern teknolojilerden daha fazla yararlanılmasının müdahalelerin etkinliğini artıracağını kaydetti.

Tunus'ta yaz aylarında etkisini artıran yüksek sıcaklıklar, kuraklık ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle her yıl ormanlık alanlar ile tarım arazilerinde çok sayıda yangın meydana geliyor. Özellikle ülkenin kuzeybatısındaki ormanlık bölgeler ve hububat üretiminin yoğun olduğu alanlarda çıkan yangınlar nedeniyle son yıllarda binlerce hektarlık alan zarar görürken, yetkililer yangın riskini azaltmak amacıyla önleyici tedbirler, erken uyarı sistemleri ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA