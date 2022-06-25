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Tunus'ta terör şüphesiyle tüm üyeleri kadın olan bir hücre çökertildi

AA - Yosra Ouanes - Güncel
Tunus'ta terör şüphesiyle tüm üyeleri kadın olan bir hücre çökertildi

Tunus İçişleri Bakanlığı, "terör örgütü üyesi oldukları" şüphesiyle kadınlardan oluşan bir hücrenin çökertildiğini duyurdu.

Tunus İçişleri Bakanlığı, "terör örgütü üyesi oldukları" şüphesiyle kadınlardan oluşan bir hücrenin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'taki Kartaca Ulusal Emniyet Bölgesine bağlı güvenlik birimlerinin, başkentin kuzeyinde bulunan El-Kram'daki bir mahallede arbede yaşandığına ve tarafların birbirine yanıcı maddeler fırlattığına ilişkin bilgi aldıkları belirtildi.

Bunun üzerine güvenlik birimlerinin, bölgedeki evlerden birine düzenlediği baskında 8 kadının gözaltına alındığı, kadınlardan 6'sı hakkında terör örgütü üyesi oldukları şüphesiyle arama emri bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu kadınların ait olduğu hücre veya örgüte ilişkin daha fazla bilgiye yer verilmeyen açıklamada, zaman zaman "terör hücrelerine" yönelik operasyonlar yapılacağı ifade edildi.

Tunus, Mayıs 2011'den bu yana, terör eylemlerine sahne oluyor. Ülkede, 2013'ten bu yana sıklığı artan terör eylemleri, şimdiye kadar çok sayıda emniyet mensubu, askeri personel ve yabancı turistin canına mal oldu.

AA / Yosra Ouanes - Güncel

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