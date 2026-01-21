Haberler

Albüm: Tunus'ta Son 75 Yılın En Şiddetli Yağışı: En Az 4 Ölü

Tunus'ta Son 75 Yılın En Şiddetli Yağışı: En Az 4 Ölü
Tunus'ta meydana gelen şiddetli yağışlar sonucunda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 1950'den bu yana kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu belirtiliyor.

Tunus'un başkenti Tunus'ta şiddetli nedeniyle hizmetleri askıya alınan bir demiryolu, 20 Ocak 2026. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)

TUNUS, 21 Ocak (Xinhua) -- Tunus'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Tunus Haber Ajansı (TAP), ülkede 1950'den bu yana ilk kez bu ölçekte yağışların kaydedildiğini bildirdi.

Tunus'un başkenti Tunus'ta sel sularıyla kaplı yolda güçlükle ilerleyen insanlar, 20 Ocak 2026. (Fotoğraf: Zhou Haojin/Xinhua)Tunus'un başkenti Tunus'ta sel sularıyla kaplı yolda mahsur kalmış araçlar, 20 Ocak 2026. (Fotoğraf: Zhou Haojin/Xinhua)Tunus'un başkenti Tunus'ta sel sularıyla kaplı yolda ilerleyen araçlar, 20 Ocak 2026. (Fotoğraf: Zhou Haojin/Xinhua)Tunus'un başkenti Tunus'ta sel sularının üzerinde yüzen bir buz dolabı, 20 Ocak 2026. (Fotoğraf: Zhou Haojin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
