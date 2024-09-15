Tunus'ta Mevlit Kandili Kutlamaları Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Tunus'un Kayravan kentinde düzenlenen Mevlit Kandili programına ülkenin çeşitli bölgelerinden binlerce kişi katıldı.

Etkinlik, Peygamber'in Doğum Günü'nü Kutlama Festival Derneğince Kuzey Afrika'daki ilk İslam mabetlerinden Ukbe bin Nafi Camii ve çevresinde düzenlendi.

Mevlit Kandili kutlamalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı Ali Bin Said, bu yıl etkinlikte birtakım değişikliklere gittiklerini söyledi.

Bin Said, Kandil kutlamalarına uygun olmayan gösterilerin programdan çıkarıldığını ifade ederek daha ziyade Peygamber'i anmaya dönük faaliyetlerin programa alındığını aktardı.

Tunuslu yetkililerin paylaştığı verilere göre, 10 Eylül'den itibaren Kayravan'da başlayan kutlamalara yaklaşık 200 bin kişi katıldı.