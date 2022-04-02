Tunus'ta kamu medyası, "hükümetin kurumları kötü yönetmesine tepki" için genel grevde

Tunus'ta kamu medyası çalışanları, "hükümetin bu kurumları kötü yönetmesini" protesto ederek bir günlük genel grev başlattı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasının çağrısıyla yapılan greve, devlet televizyonu ve radyo kuruluşları ile bölge radyolarında çalışan gazetecilerin yanı sıra Tunus Afrika Haber Ajansı ve ülkede Fransızca yayın yapan La Presse gazetesi ile Es-Sahafe gazetesinde çalışan basın mensupları katıldı.

Sendikanın çağrısıyla Tunus Devlet Televizyonunun önünde toplanan çok sayıda gazeteci, taleplerine yanıt verilmemesine tepki amacıyla gösteri düzenledi.

Göstericiler, "Ötekileştirmeye hayır", "Ortak anlaşma uygulansın", "Gazetecilerin yargılanmasına hayır" yazılı pankartlar açtı.

Gösteride, AA muhabirine konuşan Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi, mevcut hükümetin, kamu kurumlarında çalışan gazetecilerin taleplerine kulak vermediğini ve kendileriyle müzakere kapısı açmadığını kaydetti.

Celasi, sendika çalışmasına itimat etmeyen hükümetin diyaloğu reddetmesi nedeniyle hayati sektörlerde grevlerin yapıldığına dikkati çekti.

Taleplerinin, mesleki koşullara ilişkin imzalanan anlaşmaların uygulanması, kamu kurumlarının idaresiyle ilgili anlaşmazlıkların çözümü ve bu kurumlara yönetici atamalarının devam etmesiyle ilgili olduğunu ifade eden Celasi, hükümetin gazetecilerin çalışmalarını düzenleyen ortak anlaşmaları yayınlaması gerektiğini vurguladı.

Celasi, sözü ettiği anlaşmalara ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Devlet Televizyonundaki Ulusal Gazeteciler Sendikası temsilcisi Huda Verd de reform taleplerinin devam ettiğini belirterek, sendikal haklarının hedef alındığını ve ötekileştirildiklerini kaydetti.

Devletin denetim mekanizmaları ve cumhurbaşkanının gazetecilerin meşru haklarına kulak vermesi gerektiğini ifade eden Verd, geçici yönetim ve atamalarla çalışmaların devam etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Verd ayrıca medyanın hükümete değil kamuya ait olduğuna işaret ederek, medyaya diz çöktürülmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasının, Cumhurbaşkanı Kays Said'in "medyayı pasif hale getirmeye yönelik girişimlerde bulunduğu ve basın özgürlüğünü tehdit eden söylemler kullandığı" yönündeki açıklamaları, ülkede basın ile yönetim arasındaki krizi tırmandırmıştı.

Cumhurbaşkanı Said ve hükümet yetkililerinin, sendikanın taleplerini karşılayacak herhangi bir adım atmaması sonucu sendika genel grev kararı almıştı.