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Tunus'tan mahpuslar için sıcaklık acil eylem çağrısı

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Tunus İşkence Karşıtı Örgütü, aşırı sıcaklar nedeniyle cezaevlerindeki mahpusların yaşam koşullarını iyileştirmek için acil tedbir alınmasını istedi; yoğunluğun azaltılması ve belirli grupların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Tunus İşkence Karşıtı Örgütü, cezaevlerinde aşırı sıcakların mahpuslar üzerindeki etkilerine karşı "acil ve uygun" tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Örgütün Başkanı Şükri Latif tarafından yapılan açıklamada, son dönemde cezaevlerinde veya acil servislerde mahpusların hayatını kaybetmesine ilişkin aileleri ve avukatları tarafından yapılan açıklamalardan endişe duyulduğu belirtildi.

Aşırı sıcakların etkili olduğu mevcut dönemde cezaevlerindeki yoğunluk, mahpusların yaşam koşulları ve sağlık hizmetlerine erişim konusundaki sorunların daha fazla önem kazandığı ifade edildi.

Açıklamada, cezaevlerinde aşırı sıcakların etkileriyle mücadele edilmesi, mahpusların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve gerekli tedbirlerin vakit kaybetmeden alınması istendi.

Cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması çağrısı yapan örgüt, basit suçlardan hüküm giyen veya tutuklu bulunanların yanı sıra yaşlı ve kronik hastalığı bulunan mahpusların serbest bırakılmasını talep etti.

Örgüt ayrıca düşünce suçluları ile 54 sayılı Kararname ve İletişim Kanunu kapsamında hüküm giyen mahpusların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, insan hakları kuruluşlarının mahpusların durumları hakkında bilgi edinmesi ve cezaevlerini bağımsız şekilde ziyaret ederek koşulları izlemesine imkan sağlanması da istendi.

Genç Doktorlar Örgütü de mahpus ölümlerine dikkati çekmişti

Tunus Genç Doktorlar Örgütü, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkede etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurularda ve ölüm vakalarında artış yaşandığına dikkati çekmişti.

Açıklamada, Genç Doktorlar Örgütü Başkanı Vecih Zekkar'ın, son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığı aktarılmıştı.

Zekkar, Sfakes kentindeki Habib Burgiba Hastanesinin acil servisinde aynı süre içerisinde sıcak çarpması nedeniyle yoğun bakım gerektiren 21 vaka görüldüğünü, 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve hayatını kaybedenlerden birinin tutuklu olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Tunus Cezaevleri ve Islah Genel İdaresi, daha önce yaptığı açıklamada, cezaevlerinde mahpusların sağlık durumunda genel bir kötüleşme yaşandığı veya tıbbi bakım konusunda ihmal bulunduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA
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