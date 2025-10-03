Tunus'ta Aktivistlerden İsrail'e Protesto Eylemi

Tunuslu aktivistler, İsrail'in "Küresel Sumud Filosu"na yönelik saldırısı sırasında aralarında Tunusluların da bulunduğu aktivistlerin tutuklanmasına tepki göstererek, serbest bırakılmaları talebiyle Tunus'un başkentindeki Amerikan Büyükelçiliği önünde açık oturma eylemi başlattı.

Eylem, onlarca aktivist tarafından, Filistin için Ortak Eylem Koordinasyonu (bir dizi sivil toplum kuruluşu koalisyonu) ve Normalliğe Karşı Tunus Ağı'nın çağrısıyla düzenlendi.

Oturma eylemi, Tunuslu aktivistler tarafından kurulan çadırlarda Sumud Filosu'na ait gemilerin isimleriyle simgelendi ve "Eylem, aktivistler serbest bırakılana kadar sürecek" notları yer aldı.

Eyleme katılan Tunuslular arasında parlamenter Muhammed Ali Süleyman da bulunuyor.

Eylem sırasında açıklama yapan Normalliğe Karşı Tunus Ağı aktivisti Said Buacele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler nezdindeki esirlerimizi asla terk etmeyeceğiz. Onlar uluslararası sularda gerçekleşen bir korsanlık ve yasa dışı eylemin kurbanlarıdır. İsrail, uluslararası hukuku çiğneyerek ciddi suçlar işliyor ve sivilleri hedef alıyor" dedi.

Buacele, ayrıca, eylemin ABD yönetimine de bir mesaj olduğunu belirterek, "Burada, İsrail'in her türlü korsan ve zorbalık eylemlerinde doğrudan sorumlu olan ABD yönetimine parmağımızı uzatıyoruz. Alıkonulan aktivistlerin güvenliği sağlanmalı ve hakları ellerinden alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.