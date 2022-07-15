Tunus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi Tunus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Tunus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Başkent Tunus'taki Türk Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Büyükelçi Çağlar Fahri Çakıralp ile Türk ve Tunuslu yetkililer katıldı. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, törende yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 251 vatandaşın şehit düşmesine, 2 binden fazla kişinin gazi olmasına neden olan darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini belirtti. Çakıralp, Türkiye'nin darbeye ve darbecilere direnerek, her şartta demokrasisini koruma konusundaki ısrarını ortaya koyduğunu ifade etti. AA / Yosra Ouanes - Güncel Demokrasi Tunus Güncel Haberler

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