Tunus, Afrika Aslanı 2022 askeri tatbikatına yalnızca ABD kuvvetleriyle katılıyor Tunus Savunma Bakanlığı, Fas'ta düzenlenen "Afrika Aslanı 2022" adlı askeri tatbikattaki manevralara yalnızca ABD güçleriyle katıldığını duyurdu. Tunus Savunma Bakanlığı, Fas'ta düzenlenen "Afrika Aslanı 2022" adlı askeri tatbikattaki manevralara yalnızca ABD güçleriyle katıldığını duyurdu. Tunus Savunma Bakanlığı, ülkedeki siyasi partilerden birinin İsrail ordusundan katılım olduğu gerekçesiyle tatbikattan çekilme çağrısı yapması üzerine yazılı açıklama yaptı. Tunus birliklerinin 16 Haziran - 1 Temmuz arasında ABD birlikleriyle gerçekleştirilen manevralara katılacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu manevralarda başka ülkeden katılımın olmadığı belirtildi. Açıklamada, Tunus'tan katılımın oldukça sınırlı sayıda askerle gerçekleştirildiği, konuya ilişkin bakanlıktan daha önce iki ayrı açıklama yapıldığı hatırlatıldı. Tunus Cumhuriyet Partisi, "Afrika Aslanı 2022" ortak askeri tatbikatlarda İsrail'in de katılımı sebebiyle faaliyetten çekilmesi çağrısında bulunmuş, konuya ilişkin Tunus halkına açıklama yapılması istenmişti. İlki 2007 yılında Fas ve ABD silahlı kuvvetleri tarafından yapılan ortak tatbikat, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Afrika'dan çeşitli ülkelerin de katılımıyla geleneksellik kazanmıştı. AA / Yosra Ouanes - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Afrika Tunus Fas Güncel Haberler

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