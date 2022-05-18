Tunceli meralarında otlatma sezonu 15 Haziran'da başlayacak - Haberler

TUNCELİ (AA) - Tunceli meralarında otlatma sezonunun 15 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Mera Komisyonu'nca alınan kara göre, 2022 yılında meralarda otlatma sezonunun 15 Haziran'da başlayacağı belirtildi.

Mera ve yaylalarda yerinde incelemeler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Hali hazırda ot gelişiminin tamamlanmamış olduğu, hatta çoğu mera ve yaylalarımızın da halen çamurlu olduğu görülmüştür. Ayrıca sürekli değişen hava koşulları da sürüler için tehlike oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buradan hareketle üreticilerimizin Mera Komisyonuna ve İlçe Tarım Müdürlüklerine bilgi vermeksizin ve de izin almaksızın belirtilen tarihten önce sürü otlatmaya çıkmamaları ve mera ve yaylalara otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan sokmamaları önem arz etmektedir. Aksi hallerde yasal işlem yapılarak sürüler geri çevrilecektir. Üreticilerimizin mağdur olmamaları için kurallara riayet etmeleri önemle rica olunur."