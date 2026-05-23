Tunceli'de jandarma personeli, ayağını burkan yaralıyı sırtında 2 kilometre taşıdı

Tunceli'nin Gözen köyü yakınlarında yürüyüş yaparken ayağını burkan bir kişi, jandarma ekiplerince 2 kilometre sırtında taşınarak ambulansa ulaştırıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Gözen köyü yakınlarında yürüyüş yapan bir kişi, kayalıklarda ayağını burkması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine yaralının bulunduğu bölgeye Sarıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra bir asker tarafından sırtında taşınarak yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa ulaştırıldı.

Yaralı, tedavisi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fedakar mesai arkadaşlarının yaralı vatandaşı sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdığını belirtti.

Aygöl, genellikle mantar toplama amacıyla bu dönemde buna benzer çok vaka yaşandığına dikkati çekerek, "Hakim olmadığımız alanlarda ilgili kolluk ekiplerimize bilgi vermeden yalnız olarak alana çıkılmaması büyük önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
