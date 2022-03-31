Tunceli'de 195 üreticiye 40 ton nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Haberler

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Tunceli'de 195 üreticiye 40 ton nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de 195 üreticiye 40 ton nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Tunceli'de 195 üreticiye, 40 ton nohut ve kuru fasulye tohumu desteği verildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 195 üreticiye, 40 ton nohut ve kuru fasulye tohumu desteği verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentteki tarım arazilerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla "Kuru Fasulye ve Nohut Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında Atatürk Mahallesi'ndeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde tohum dağıtım töreni düzenlendi.

Burada 40 ton nohut ve kuru fasulye tohumu 195 üreticiye teslim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen ve çiftçiler katıldı.

Tunceli'de 195 üreticiye 40 ton nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Tunceli'de 195 üreticiye 40 ton nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Tunceli, Tarım, Güncel, Haberler

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