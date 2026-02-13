Tunceli Belediyesinden kış şartları nedeniyle yüzeyi bozulan yollarla ilgili açıklama Açıklaması

Tunceli Belediyesi, çetin geçen kış nedeniyle yüzeyi bozulan yolların onarımının hava şartlarının uygun hale gelmesiyle yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte sert geçen kış sezonunda vatandaşların ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla yaklaşık 250 ton tuz kullanıldığı belirtildi.

Bu miktarın bir önceki kış sezonu boyunca kullanılan tuzun yaklaşık 8 katına karşılık geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun tuz kullanımına ve düşük sıcaklıklarda asfaltın don-çözül döngüsüne bağlı olarak yol yüzeylerinde zamanla korozyon etkileri artmış, özellikle asfalt kaplamalarda yüzey bozulmaları ve yer yer deformasyonlar meydana gelmiştir. Oluşan bu durum tarafımızca bilinmekte ve teknik ekiplerimizce yakından takip edilmektedir."

Açıklamada, yolların onarımı için ekip ve ekipmanların hazır durumda olduğu bildirilerek, "Ancak asfalt uygulamalarının sağlıklı ve kalıcı şekilde yapılabilmesi için zeminin kuru ve hava koşullarının uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle yağışların azalması ve zemin şartlarının uygun hale gelmesi beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.