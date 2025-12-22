Haberler

Sultanbeyli'de tüfekle havaya ateş eden zanlı yakalandı

Güncelleme:
Sultanbeyli'de sosyal medyada tüfekle havaya ateş açan A.Y. (27) isimli şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramada olayda kullanılan tüfek ve 15 kartuş ele geçirildi. Şüphelinin 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Sultanbeyli'de tüfekle havaya ateş açan şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tüfekle havaya ateş ettiği anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

A.Y. (27) isimli şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şahsın ikametinde yapılan aramada olayda kullanılan tüfek ile tüfeğe ait 15 kartuş ele geçirildi.

Şüphelinin yarın "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.



