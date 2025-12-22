Sultanbeyli'de tüfekle havaya ateş eden zanlı yakalandı

Sultanbeyli'de tüfekle havaya ateş açan şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tüfekle havaya ateş ettiği anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

A.Y. (27) isimli şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şahsın ikametinde yapılan aramada olayda kullanılan tüfek ile tüfeğe ait 15 kartuş ele geçirildi.

Şüphelinin yarın "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.