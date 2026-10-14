TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 100. kemik iliği naklini törenle kutladı

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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 100. kemik iliği nakli dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kemik İliği Nakli Merkezindeki programda, hastaların hayata bağlanmalarına ve ailelerine kavuşmasına katkı sunduklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını ifade eden Hatipler, "Bu başarıda tüm birimlerin işbirliği içinde görev yapması en önemli nokta. Patolojiden enfeksiyon birimine kadar birçok bölümün koordineli çalışmasıyla başarıya ulaşıldı. Nakilleri gerçekleştiren ekibin yanı sıra sürecin her aşamasında görev alan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum."

TÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Onur Kırkızlar da gerçekleştirilen nakillerin büyük çoğunluğunun hastaların kendi kök hücrelerinin kendilerine verilmesiyle, az bir kısmının ise kardeşlerinden alınan kök hücrelerle yapıldığını belirtti.

Kırkızlar, kan kanseri, lösemi ve lenf bezi kanseri olan hastalara tedavi hizmeti sunduklarını da ifade etti.

Merkezde 100. kemik iliği nakli gerçekleştirilen 65 yaşındaki Nuri Tabak'ın eşi Fethiye Tabak da eşinin tedavi sürecinde kendilerine gösterilen özen dolayısıyla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yaklaşık bir yıldır kendilerine destek olan hekim ve hastane çalışanlarına minnettar olduklarını belirten Tabak, tüm hastalara sevgi ve saygıyla yaklaşılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından 100. kemik iliği nakli dolayısıyla pasta kesildi.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak ile sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA