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TÜ Mimarlık öğrencileri Çuhadaroğlu yarışmasında üçüncülük ve mansiyon kazandı

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Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, 21'incisi TÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması'nda üçüncülük ve eşdeğer mansiyon ödülü kazandı. Yarışmanın kolokyum ve ödül töreni 7 Kasım 2026'da TÜ Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirilecek.

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri mimarlık yarışmasında başarı elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin öğrenciler için düzenlenen köklü mimari tasarım yarışmalarından biri olan Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması'nın 21'incisi bu yıl TÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Yarışmada TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri, üçüncülük ve eşdeğer mansiyon ödüllerini kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

2026 yılında "Teneffüs" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada, afetler sonrasında özellikle çocukların eğitim, oyun, sosyal etkileşim ve mekansal aidiyet ihtiyaçları mimari tasarım perspektifinden ele alındı.

Yarışmanın kolokyum ve ödül töreni, 7 Kasım 2026 tarihinde TÜ Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirilecek.

Mimarlık öğrencilerini, akademisyenleri, jüri üyelerini ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek programda, yarışma süreci ve ödül kazanan projeler üzerine değerlendirmelerde bulunulacak.

İlk kez 2003 yılında Çuhadaroğlu tarafından düzenlenen yarışma, genç mimar adaylarının yaratıcı düşüncelerini desteklemeyi, yenilikçi tasarım yaklaşımlarını teşvik etmeyi ve mimarlık eğitimi ile yapı sektörü arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yıllar içinde kentsel mekan, kamusal yaşam, toplumsal ilişkiler ve çevresel sorunlar gibi farklı mimari tasarım konularına odaklanan yarışma, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirerek genç tasarımcıların fikirlerini ulusal ölçekte paylaşmalarına ve mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor.

Kaynak: AA
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