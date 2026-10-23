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TTB, Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü patlamada sorumluların yargılanmasını istedi

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TTB, Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü patlamada sorumluların yargılanmasını istedi
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TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ile TTB Merkez Konseyi, Zonguldak Kilimli'de 3 işçinin öldüğü grizu patlamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada işçi ölümlerinin kader, kaza ya da fıtrat olmadığı belirtilerek özelleştirme ve taşeronlaştırmaya son verilmesi istendi.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, "Yıllardır haykırdığımız gibi işçi ölümleri kader, kaza ya da fıtrat değildir. Emekçilerin yaşamını kar hırsına teslim eden özelleştirmeye, taşeronlaştırmaya, esnek ve güvencesiz çalışma rejimine ve bağımsız denetimden uzak üretim anlayışına derhal son verilmelidir" açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen ve 3 işçinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Artık yeter, bu son olsun. Madenlerde iş cinayetleri kadar değildir" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu yitirdiğimiz maden işçilerinin ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan emekçilere acil şifalar diliyoruz. Yıllardır haykırdığımız gibi işçi ölümleri kader, kaza ya da fıtrat değildir. Emekçilerin yaşamını kar hırsına teslim eden özelleştirmeye, taşeronlaştırmaya, esnek ve güvencesiz çalışma rejimine ve bağımsız denetimden uzak üretim anlayışına derhal son verilmelidir. Gelik'te yaşanan bu katliamın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, etkin kamusal denetim sağlanmasını ve tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği olarak, insan hayatını ve yaşam hakkını her türlü kar hesabının üstünde tutan anlayışımızla, iş cinayetlerine karşı önlenebilir her ölümün takipçisi olmaya, sağlıklı, güvenli ve insanca çalışma hakkını savunmaya ve emekçilerin yaşam mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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