Tsinghua Üniversitesi, Yapay Zeka Fakültesi Kuracağını Duyurdu

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in en prestijli üniversitelerinden Tsinghua Üniversitesi, yapay zeka alanında yeteneklerin geliştirilmesine odaklanan yeni bir fakülte kuracağını duyurdu.

Üniversiteden pazar günü yapılan açıklamaya göre, kurulması planlanan fakülteye bu yıl yaklaşık 150 öğrencinin kaydedilmesi planlanıyor.

Açıklamada yapay zekanın eğitim ve araştırmadaki rolünü vurgulayacak olan yeni fakültenin, yapay zekayı birden fazla disiplinle entegre edeceği belirtildi. Ayrıca yeni fakültenin güçlü yapay zeka okuryazarlığı, teknik uzmanlık ve yenilikçi becerilere sahip öğrenciler yetiştireceği ve yapay zeka odaklı eğitime yönelik yeni bir model geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Üniversitenin akademik işler ofisine göre Tsinghua'da yapay zeka odaklı öğretim yöntemlerini içeren 117 pilot kurs ve 147 ders açılarak bu konuda şimdiden önemli adımlar atıldı. Üniversitede akıllı öğretim asistanları, ders planlama yardımcıları ve otomatik not verme sistemleri gibi araçlar da geliştirildi.