Haberler

ABD Başkanı Trump, "göçmen politikaları" konusunda Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar, göçmen politikaları üzerine birbirlerini sert bir dille eleştirdi. Trump, Demokratları sınır güvenliğini sağlamamakla suçlarken, Omar ise Trump'a 'Amerikalıları öldürdünüz' diyerek yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar, göçmen politikaları konusunda karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken, Omar'ın Trump'a yönelik, "Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız." sözleri dikkati çekti.

İkinci başkanlık döneminin ilk "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasını gerçekleştiren ABD Başkanı Trump ile Kongre'nin Müslüman üyelerinden Omar arasında tartışma çıktı.

Demokratları sınır güvenliğini sağlamadıkları gerekçesiyle suçlayan Trump, "Bu akşam tüm Kongre üyelerini yönetimime katılmaya ve temel bir ilkeyi yeniden teyit etmeye davet ediyorum. Bu ifadeye katılıyorsanız ayağa kalkın ve desteğinizi gösterin. Amerikan hükümetinin ilk görevi, ABD vatandaşlarını korumaktır, yasa dışı göçmenleri değil." dedi. Trump, tüm temsilcileri ayağa kalkarak desteğini göstermeye davet etti.

Cumhuriyetçilerin tamamı ayağa kalkarken, Demokrat Kongre üyeleri oturmaya devam etti.

Bu duruma kürsüden sert bir yanıt veren Trump, Demokratlara dönerek, "Kendinizden utanmalısınız. Ayağa kalkmıyorsunuz. Kendinizden utanmalısınız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözlerine yüksek sesle karşılık veren Ilhan Omar ise "Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız." diye seslendi. Trump, Omar'a atıfla bir kez daha, "Kendinizden utanmalısınız." derken, Omar da aynı ifadeyle Trump'a karşılık verdi.

Bu sırada bazı Demokrat Kongre üyeleri de Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

Demokrat Al Green salondan çıkarıldı

Öte yandan Demokrat Kongre üyesi Al Green, Trump'ın eski Başkan Barack Obama ile ilgili "maymun" benzetmesi yaptığı ve sonradan sildiği videosuna tepki gösterdi.

Trump'ın konuşmasının başında, üzerinde "siyahiler maymun değildir" yazılı pankartı bir süre tutan Green, daha sonra salon görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Green salondan çıkarılırken Demokrat Kongre üyeleri kendisine destek vererek alkışlarken, Cumhuriyetçiler ise Green'i protesto etti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Ortalığı karıştıran "İran" iddiasına Ankara'dan net yalanlama
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

Fener maçından çıkarken sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Ortalığı karıştıran "İran" iddiasına Ankara'dan net yalanlama
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar