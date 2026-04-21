ABD Başkanı Trump: İran'dan Zenginleştirilmiş Uranyumun Çıkarılması Uzun ve Zor Bir Süreç Olacak

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, " İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılmasına ilişkin sürecin, uzun ve zor olacağını" belirtti.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece Yarısı Çekici Operasyonu (Operation Midnight Hammer), İran'daki nükleer tesislerin tamamen ve bütünüyle yok edilmesiydi. Bu nedenle bunları çıkarmak uzun ve zor bir süreç olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gece Yarısı Çekici Operasyonu", ABD'nin geçen haziran ayında İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini hedef alan ve 125 askeri uçağın katıldığı operasyon olarak biliniyor."

Trump ayrıca, bazı medya kuruluşlarını hedef alarak, "Sahte haber CNN ve diğer yozlaşmış medya ağları, büyük havacılarımızın hak ettiği krediyi vermiyor. Her zaman küçümsemeye ve değersizleştirmeye çalışıyorlar, Kaybedenler!!!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA