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Trump, kadın sağlığı kararnamesini imzaladı, NIH'te yeni birim kurulacak

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ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın öncülük ettiği kadın sağlığı araştırmalarını güçlendirmeyi amaçlayan Başkanlık Kararnamesi'ni imzaladı. Kararname, Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesinde yeni bir kadın sağlığı birimi ve Beyaz Saray'da görev gücü kurulmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın öncülük ettiği ve kadın sağlığı konusunda federal araştırmaları güçlendirmeyi amaçlayan Başkanlık Kararnamesi'ni imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen imza törenine, eşi Melania Trump ve yakın çalışma ekibiyle katıldı.

İmza töreninde yaptığı konuşmada, kadın sağlığıyla ilgili araştırmaların önemine işaret eden Trump, Melania'nın bu alanda yeni bir birim kurulmasını istediğini ve bundan dolayı bugünkü kararnameye imza atmaya karar verdiğini aktardı.

Trump, söz konusu kararname ile federal düzeyde kadın sağlığı araştırmalarının daha güçlü şekilde yapılmasının önünü açacaklarını vurgulayarak, bu alandaki çalışmaları nedeniyle eşi Melania Trump'a teşekkür etti.

Söz konusu kararname, Ulusal Sağlık Enstitüleri bünyesinde, "yeni bir kadın sağlığı birimi" ve Beyaz Saray'da bu konuya odaklanacak bir "görev gücü" oluşturulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA
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