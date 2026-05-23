Trump, "İran'la anlaşma yapma" ya da "saldırılara dönme" ihtimallerinin eşit olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili müzakere sürecini bugün yakından izlediğini kaydederek, Tahran'la anlaşma şansı ve İran'a saldırılara dönme ihtimallerinin eşit olduğunu belirtti.

Amerikan Axios haber platformuna telefonla mülakat veren Trump, İran'la müzakere sürecini değerlendirdi.

ABD adına müzakerelere katılan Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile bugün görüşeceğini kaydeden Trump, "iyi bir anlaşma" yapıp yapamayacağı ya da "İran'ı yerle bir edip etmeyeceği" konusunda şansların "tam olarak yarı yarıya" olduğunu söyledi.

Trump, "Bence iki seçenekten biri gerçekleşecek, ya onlara şimdiye kadar hiç görmedikleri kadar sert bir darbe indireceğim ya da iyi bir anlaşma imzalayacağız." ifadesini kullandı.

İran'a saldırılara devam edip etmeyeceği konusunda kararı büyük ihtimalle yarın (24 Mayıs Pazar) vereceğini bildiren Trump, bugün Beyaz Saray'da İran ile ilgili süreci kapsamlı şekilde değerlendireceğini belirtti.