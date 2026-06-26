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Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tankere dron saldırısına karşılık verip vermemeyi değerlendiriyor

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ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine dronla saldırdığını belirterek, bu eylemin ateşkes ihlali olduğunu söyledi ve karşılık verileceğini ima etti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine dronla saldırdığını ve buna karşılık verip vermeyeceklerinin yakında görüleceğini kaydederek, "Bunu yapmamalıydılar dün (gemiye) ateş açtıkları gerçeği hoşuma gitmedi." dedi.

Abd Başkanı Trump, Oval Ofis'te dini özgürlüklerle ilgili düzenlediği bir basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankerini 4 adet dronla hedef aldığını kaydederek, "Bunu yapmamalıydılar, dün (gemiye) ateş açtıkları gerçeği hoşuma gitmedi." diye konuştu.

İran'ın bu eyleminin ateşkesin ihlali anlamına geldiğine işaret eden Trump, "Buna bir karşılık verecek misiniz?" sorusuna, "Yakında bunu göreceksiniz." yanıtını verdi.

Gemiye atılan dört dronun üçünü düşürdüklerini ve bir dronun ise isabet ettiğini söyleyen ABD Başkanı, geminin ufak bir hasar almasına rağmen yoluna devam ettiğini belirtti.

47 yıldır hiçbir ABD başkanının yapmadığını yaptığını ifade eden Trump, İranlılar için, "Onlar biraz farklılar." dedi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından bugün yaptığı bir paylaşımda, İran'a ait dronların dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankeri hedef aldığını ve bunun "ateşkesin aptalca ihlali" olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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