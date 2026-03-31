Trump'tan "Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeler gidip açsın" değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri gücünü büyük ölçüde yok ettiğini ve savaşın kısa sürede sona ereceğini savundu. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda diğer ülkeleri işaret eden Trump, 'Boğaz otomatik olarak açılacak' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiğini savunarak, "Benim yaklaşımım şu; ben o ülkeyi yerle bir ettim, artık güçleri kalmadı, boğazı kullanan ülkeler gidip boğazı açsın." dedi.

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine telefonla verdiği kısa röportajda, İran'a yönelik güncel durumu değerlendirdi.

İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını savunan Trump, "İran'la savaşın" çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

"Orada çok fazla kalmayacağız. Şu anda onları tamamen yok ediyoruz, bu tam bir yok ediş. Ancak orada çok fazla kalmamız gerekmeyecek." ifadesini kullanan Trump, İran'ın füze kapasitesine yönelik saldırılarının bir süre daha süreceğini belirtti."

Trump, 1 ayı aşkın süredir düzenli tanker geçişleri yapılmayan Hürmüz Boğazı konusunda topu "boğazı kullanan ülkelere" atarak, "Bence boğaz otomatik olarak açılacak. Benim yaklaşımım şu; ben o ülkeyi yerle bir ettim, artık güçleri kalmadı, boğazı kullanan ülkeler gidip boğazı açsın. Petrolü kontrol eden hangi ülkelerse onlar boğazı açmaktan çok memnun olacaktır." diye konuştu.

İranlı eski yöneticilerin çoğunu öldürdüklerini ve yerine yeni isimlerin geldiğini kaydeden Trump, "Bir bakıma orada aslında rejim değişti." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, yeni isimlerle yürüttükleri müzakereler için ABD heyetinin, Pakistan ya da başka bir ülkeye gidip gitmeyeceği sorusunu ise "Size stratejimi söyleyemem." diyerek yanıtsız bıraktı.

Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
