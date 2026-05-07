Trump: İran'la Savaşın Sona Erme İhtimali Çok Yüksek

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile barış anlaşmasına varılabileceğine dair umutlu olduğunu ifade etti. Trump, PBS News'e verdiği demeçte, bir anlaşmaya yaklaştıklarını hissettiğini belirtti ve olası bir anlaşmanın İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu ABD'ye ihraç etmesini içerebileceğini anlattı.

Trump çarşamba günü ABD'li medya kuruluşu PBS News'e telefonla verdiği demeçte, bir anlaşmaya yaklaştıklarını hissettiğini belirtti.

Habere göre, yapılacak bir anlaşmada İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye ihraç etmesi hükmü yer alabilir.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Kaynak: Xinhua
