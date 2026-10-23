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Trump'ın Musk'tan Ukrayna'da Starlink kısıtını kaldırmasını istediği öne sürüldü

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Wall Street Journal'a konuşan ABD ve Ukraynalı yetkililer, Trump'ın Musk'ı arayarak Ukrayna'daki Starlink kısıtlamasını kaldırmasını istediğini öne sürdü. Hızın yaklaşık 100 mile sınırlandırılmasından duyulan hayal kırıklığı dile getirildi; sistem bugün daha normal çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, SpaceX CEO'su Elon Musk'ı arayarak, "Ukrayna'da askeri düzeydeki Starlink projesine getirdiği sınırlamaları kaldırmasını istediği" iddia edildi.

Wall Street Journal'a konuşan ABD ve Ukraynalı yetkililer, dün, Trump'ın Musk'ı arayarak Ukrayna'daki internet kısıtlamasını kaldırmasını istediğini öne sürdü.

İsmi açıklanmayan yetkililerin açıklamasına dayanarak hazırlanan haberde, Trump'ın, Musk'a sistemin hızının yaklaşık 100 mil ile sınırlandırılmasından duyduğu "hayal kırıklığını" dile getirdiği belirtildi.

Haberde, bu hız sınırının, Ukrayna'nın bazı saldırı dronlarını ve önleme uçaklarını, Rus saldırılarına karşı etkisiz hale getirmesine neden olduğu savunuldu.

Yetkililer, iddia edilen görüşmenin ardından bugün Ukrayna'daki internet sisteminin daha normal çalıştığını belirtti.

Ayrıca yetkililer haberde, Trump'ın bu hafta yardımcılarına ve müttefiklerine, Ukrayna güçlerinin cephe hattı boyunca kendilerini savunmak için kullandığı Starlink projesindeki yavaşlamayı tersine çevirmek istediğini söylediğine dair bilgiye de yer verdi.

Ukrayna ve Starlink hakkında görüştükleri belirtilmişti

Gazete daha önce Trump ve Musk'ın yavaşlamanın kamuoyuna duyurulduğu gün, Ukrayna ve Starlink hakkında görüştüklerini bildirmişti.

Başkan Yardımcısı JD Vance bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Musk'ın Starlink'i yavaşlatma kararıyla ilgili "ABD hükümetinin, kendisine ne yapması gerektiği konusunda etkili şekilde yönlendirmesi olmadan bir savaşın ortasına girmek istememesinin tamamen anlaşılabilir olduğunu" kaydetmişti.

Kaynak: AA
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