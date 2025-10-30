Haberler

TRT World Forum 2025 yarın İstanbul'da başlayacak

Dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getiren TRT World Forum 2025, "Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere" temasıyla yarın İstanbul'da başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünya gündemine yön veren ve alanında uzman akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum çalışanları, düşünce kuruluşu uzmanları, bürokratlar ve gazetecileri bir araya getiren organizasyon, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde dokuzuncu kez düzenlenecek.

İki gün boyunca önemli küresel meselelerin masaya yatırılacağı TRT World Forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılından bu yana katıldığı TRT World Forumlarda yaptığı açılış konuşmalarında, Türkiye ve dünya gündemine dair önemli beyanlarda bulundu.

Forumun ilk gününde tartışılacak başlıklar arasında, "Stratejik Özerkliğin İnşası: Türkiye ve Küresel Savunma Paradigması", "Suriye'nin Yeni Şafağı: Yeniden İnşa ve İstikrar için Bir Yol Haritası", "Çatışan Gelecekler: Doğu Afrika'da Çatışma ve Uzlaşı", "Mağduriyetten Dirence: Gazze'de Adalete Giden Yol" yer alıyor.

Etkinlikte, Norveçli sanatçı Vibeke Harper'ın "3925 Kayıp Gelecek" performansı da yer alacak.

Harper, 6-9 Ekim arasında Oslo'daki Vega Scene'de, insanlık tarihine kültürel bir kilometre taşı olarak geçen bir anma ve defin ritüeli performansı gerçekleştirdi. 68 saat süren bu performansa katılan katılımcılar, Gazze'de öldürülen 18 bin 459 çocuğun isimlerini, okuyarak duvara astı.

Vibeke Harper, çok ses getiren bu performansını TRT World Forum 2025'e uyarlayacak.

Forum süresince ziyaretçiler, İsrail tarafından katledilen 18-20 yaş arasındaki 3 bin 925 gencin isimlerini okuyup kırmızı kağıtlara yazarak, duvara asacakları bir anma ritüeli gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
