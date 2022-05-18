TRT, 19 Mayıs'ı özel içerikleriyle kutlayacak - Haberler

SAMSUN (Bültenler) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel yayınlarıyla çocuklara bayram coşkusu yaşatan TRT, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da özel içeriklerini yine televizyon ve radyo kanallarında yayınlayacak.

Bayram coşkusu TRT ile yaşanacak

TRT Haber, "19 Mayıs Özel" yayınını 10.00 – 15.00 saatleri arasında uzman konuklar eşliğinde Samsun Bandırma Vapuru'ndan canlı yayınla ekranlara getirecek. Anıtkabir'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı atmosferi ise TRT 1 ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınla saat 09.00'da ekranlara taşınacak.

TRT tarafından 19 Mayıs'a özel olarak hazırlanan "Puslu Yolculuk" belgeseli, tarih alanında uzman akademisyen ve askeri tarihçilerin bilgileri ışığında 19 Mayıs 1919'dan önceki 6 aylık dönemin stratejik panoramasını ortaya koyacak. Yarın akşam saat 19.30'da TRT Belgesel ekranlarında yayınlanacak olan "Puslu Yolculuk" belgeseli, aynı gün saat 22.00'de ise TRT Avaz ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılına özel olarak hazırlanan "Geldikleri Gibi" belgeseli, izleyiciye Mondros Mütarekesi'nden başlayarak Kurtuluş Savaşı'na kadar giden Milli Mücadele sürecini aktaracak. "Geldikleri Gibi" belgeseli yarın akşam saat 23.20'de TRT Belgesel ekranlarında.

TRT Müzik ekranlarında 19 Mayıs'a özel olarak "Emre Aydın" konseri saat 19.00'da izleyiciyle buluşacak. TRT Kurdî ekranlarda da günün anlam ve önemini yansıtan programlar ekrana gelecek.

TRT Spor ekranlarında ise spor yayıncılığına dikkat çekmeyi, bu alandaki teorik ve pratik bilgileri aynı günde öğrencilerle paylaşmayı amaçlayan "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması (GİY) - TRT Spor Etkinliği"ne gün içinde canlı bağlantılar gerçekleştirilecek.

TRT 2'de 19 Mayıs ekranı

TRT 2 ekranlarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir dizi program yayınlanacak. Yarın saat 09.30'da ekrana gelecek "Tarihin Ruhu" programında 1938 yılında çekilmiş bir 19 Mayıs töreni filmi incelenirken "gençlik", "Atatürk" ve "spor" kavramlarının 19 Mayıs tarihiyle nasıl bir araya geldiği ele alınacak.

Burak Tüzün yönetimindeki Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Gençlik Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs'a özel bir konser verecek. "Hacettepe Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası" konseri yarın saat 11.00'de TRT 2 ekranlarında olacak. Saat 12.30'da ise "Sinem Çapraz ile Lezzet Atlası" programı yemeklerin, mutfak kültüründeki gelişmelerin ve tarihi mekânların hikâyeleriyle Samsun'dan izleyiciyle buluşacak.

"Kelimeler ve Şeyler" programı "Milli Mücadele Edebiyatı" özel bölümüyle saat 13.00'de TRT 2 ekranlarına gelirken "Yeryüzleri" programında Türkiye'nin en genç satranç ustası olan Vahap Şanal'ın satranç ile şekillendirdiği hayatı saat 15.45'te izleyiciyle buluşacak. "Tarih Söyleşileri" programı ise saat 16.30'da "19 Mayıs ve Kurtuluş Savaşı" özel bölümüyle TRT 2 ekranlarında olacak.

TRT Çocuk'tan 19 Mayıs'a özel video

TRT Çocuk'un sevilen kahramanı Aslan ve arkadaşları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel bir videoyla kutlayacak.

TRT EBA İlkokul ve Ortaokul kanallarında saat 09.00 itibarıyla yayınlanacak "Uzaktan Erişim TRT EBA"da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncuları yarışacak. TRT EBA Lise ve Ortaokul kanalında saat 11.00 itibarıyla yayınlanacak olan "Doğan Güneşin İzinde" programında ise lise öğrencileri hazırladıkları sunumlarla Millî Mücadele sürecini anlatacak, müzik performansı ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Ulusal ve bölgesel yayın yapan tüm TRT Radyoları bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla dinleyicilerine aktaracak. TRT Radyo kanalları yayın akışlarını günün anlam ve önemine uygun içeriklerden oluştururken "Sanatın İncileri" programı saat 16.05'te TRT Nağme'de, "Türkülerin Genç Yıldızları" yıldızları programı ise saat 21.00'de TRT Türkü'de dinleyicilerle buluşacak.

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